Минфин подготовит поправки в федеральный бюджет

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Министерство финансов России совместно с заинтересованными ведомствами разработает поправки в федеральный бюджет. Это обусловлено обеспечением финансовых источников в целях реализации мер социально-демографической поддержки, вошедших в послание президента Федеральному собранию. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года определен в размере более 4 триллионов рублей. Определены источники, источники есть на реализацию тех задач, которые поставлены в послании и основная часть – это ресурсы федерального бюджета", – отметил Силуанов.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка поправок в закон о бюджете.

Также министр добавил, что будет уточнен план по реализации национальных целей развития. Это будет сделано, основываясь на меры, предусмотренный в послании Владимира Путина Федеральному собранию.

"В связи с новой постановкой задач он требует корректировки", – отметил Силуанов.

Кроме того он призвал к уточнению и тех нацпроектов, которые реализовывают на основе как новых задач и ресурсов, так и с учетом тех, которые не удалось воплотить в прошлом году.

Ранее стало известно, что Россия укрепила позицию в рейтинге мировых запасов золота. РФ осталась на пятом месте, при этом увеличив свой отрыв от КНР.