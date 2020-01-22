Путин поручил разработать нормативные акты по маткапиталу за несколько месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин заявил, что нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца, должны быть разработаны за несколько месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.
"Правительство должно разработать соответствующую нормативную базу в течение нескольких месяцев. Вот Татьяна Алексеевна [Голикова. – Прим. ред.] обещает уже в марте это сделать. Некоторые вещи должны быть сделаны к июлю, но, как я уже говорил, выплаты пойдут с первого января. То есть будут начисляться с первого января", – сказал президент.
Путин также подчеркнул, что средства, предусмотренные для выплат пособий на первого ребенка, перечисляются из федерального бюджета в регионы своевременно, сбои могут быть на региональном уровне.
Материнский капитал на первого ребенка в России могут начать оформлять с марта или апреля 2020 года. Госдума будет рассматривать поправки "максимально быстро".
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. По его словам, программу материнского капитала продлят минимум до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.
Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности использовать материнский капитал для строительства дачи. Документ внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ.
По словам первого замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева, законопроект является дополнительной мерой господдержки семей, имеющих детей.
Кроме того, в нижнюю палату парламента внесли законопроект, который предполагает возможность досрочного выхода на пенсию для тех, кто имеет четырех и более детей.
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