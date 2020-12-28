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В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"В связи с изменением погодных условий принято решение скорректировать температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, она была увеличена и сейчас составляет в магистральных сетях 106-107 градусов", – рассказал Бирюков.

Он уточнил, что задания на изменение режима в системе отопления выдаются ответственным службам заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

Регулирование отпуска тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, рассказал Бирюков.

Ранее заммэра рассказал, что за двое суток в Москве утилизировали около 365 тысяч кубометров снега. В городе работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Для плавления снега используется тепло сточных вод.