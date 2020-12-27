Около 365 тыс кубометров снега за двое суток утилизировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Около 365 тысяч кубометров снега за двое суток утилизировали в Москве, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В настоящее время в городе продолжается уборка улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий после сильного снегопада, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для дальнейшей утилизации. За двое суток было утилизировано 365 тысяч кубометров снега", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что в городе работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Их принцип работы основан на использовании тепла сточных вод для плавления снега.
Утром 25 декабря высота снежного покрова в Москве местами достигала 10–12 сантиметров. Синоптики отмечали, что снежный покров на уровне примерно 10 сантиметров сохранится в Москве до конца года.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец при этом подчеркнул, что 30 и 31 декабря в Москве может потеплеть до 0 градусов и даже больше. Тем не менее полностью снег не растает, заверил метеоролог.
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