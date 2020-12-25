Снежный покров до 10 см сохранится в Москве до Нового года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снежный покров на уровне примерно 10 сантиметров сохранится в Москве до конца года. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"У нас сегодня снежный покров должен подняться до 15 сантиметров. Завтра прибавка в снежном покрове вряд ли будет. Температура будет около нуля. С воскресенья на понедельник – вторник грянут морозы до минус 10–15, то есть снег будет лежать", – приводит слова синоптика РИА Новости.
Тишковец подчеркнул, что 30 и 31 декабря в Москве может потеплеть до 0 градусов и даже больше. Тем не менее полностью снег не растает, заверил метеоролог.
Утром 25 декабря высота снежного покрова в Москве местами достигала 10–12 сантиметров. Синоптики предупреждали, что снегопад продолжится и в течение дня.
По данным Гидрометцентра, из-за нестабильной погоды вероятно образование гололеда на дорогах. Желтый уровень опасности в столице установлен на срок до 22:00 пятницы, 25 декабря.
Синоптик рассказал, сколько снега выпало в столице
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