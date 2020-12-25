Метеоролог рассказал, когда в Москве закончится снегопад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, когда в городе закончится сильный снегопад.

Ранее Москву накрыл мощный циклон "Грета", который принес с собой мокрый снегопад.

"Первые итоги ночного снегопада мы подвели в 9 утра. Тогда уровень свежевыпавшего снега составил 2–3 сантиметра. Снег продолжается, мы находимся в зоне активных атмосферных фронтов. И за следующие три часа на город выпало еще от 2 до 7 сантиметров снега. Местами усиливался ветер, в Москве – до 12 метров в секунду. Но сказать, что была настоящая зимняя метель, нельзя. Снег плотный, но довольно мелкий. Он плотно укладывается на земную поверхность", – рассказала о погоде Позднякова.

Она добавила, что, по расчетам метеобюро, с 9 утра до 21 часа в Москве выпадет от 5 до 7 сантиметров снега.





Татьяна Позднякова главный специалист московского метеобюро Снег продолжится разной интенсивности. Значимым он будет часов до 17, потом перейдет в стадию небольшого снега. Температура будет подниматься, и в городе к 9 вечера она составил около 0 градусов.

По словам специалиста, это не значит, что весь выпавший снег растает. Нулевая или слабоположительная температура будет устанавливаться в столице лишь на короткие промежутки времени.

Она также отметила, что жителям стоит аккуратнее вести себя на дорогах как сегодня, так и завтра. "В целом выпавший снег не будет представлять опасности. Однако там, где он не убирается, может образоваться снежный накат. Я рекомендую с осторожностью вести себя на тротуарах, пешеходных переходах и проезжей части", – советует метеоролог.

Кроме того, расслабляться не стоит и завтра. На следующий день Позднякова прогнозирует образование сосулек и небольшого гололеда, так как при вечерней нулевой температуре часть снега оттает, а затем замерзнет в период отрицательных температур.

"Также происходят перепады атмосферного давления и температуры, особенно это будет на следующей неделе, что тоже неприятно для метеочувствительных людей", – заключила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег, который идет в Москве и Подмосковье, растает только весной. По его словам, в пятницу в столичном регионе будет некомфортная погода. По прогнозам синоптиков, в конце дня ожидается мокрый снег и усиление ветра, налипание мокрого снега на провода, а также гололед.