Москвичам рассказали, когда растает выпавший снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Снег, который идет в Москве и Подмосковье, растает только весной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в пятницу в столичном регионе будет некомфортная погода. По прогнозам синоптиков, в конце дня ожидается мокрый снег и усиление ветра, налипание мокрого снега на провода, а также гололед.

"Однако ожидается положительный эффект: высота снега в Московском регионе увеличится на 8–12 сантиметров. Это уже будет нормальная высота снега, настоящая зимняя погода со снегом. Этот снег растает уже только весной", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".

Синоптик подчеркнул, что до конца года таких снегопадов больше не будет.

Накануне власти Москвы перевели городские службы в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада, метели, гололеда и сильного ветра. В пятницу коммунальная техника начала подметать проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой. На особо опасных участках на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи.

При уборке города особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, а также парковкам.