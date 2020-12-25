Москвичам рассказали, когда растает выпавший снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Снег, который идет в Москве и Подмосковье, растает только весной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в пятницу в столичном регионе будет некомфортная погода. По прогнозам синоптиков, в конце дня ожидается мокрый снег и усиление ветра, налипание мокрого снега на провода, а также гололед.
"Однако ожидается положительный эффект: высота снега в Московском регионе увеличится на 8–12 сантиметров. Это уже будет нормальная высота снега, настоящая зимняя погода со снегом. Этот снег растает уже только весной", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".
Синоптик подчеркнул, что до конца года таких снегопадов больше не будет.
Накануне власти Москвы перевели городские службы в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада, метели, гололеда и сильного ветра. В пятницу коммунальная техника начала подметать проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой. На особо опасных участках на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи.
При уборке города особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, а также парковкам.
Циклон "Грета" принес в Москву снегопады
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