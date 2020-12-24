МЧС предупредило о циклоне в Москве в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главное управление МЧС России по Москве предупредило о циклоне в столице, который станет причиной непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного циклона с запада на восток через территорию города Москвы во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в ТАО и НАО с мокрым снегом", – заявили в ведомстве.

По данным МЧС, опасность на дорогах может быть вызвана метелью, отложением мокрого снега, гололедицей на дорогах, снежными заносами и порывами ветра в 12–19 метров в секунду.

Автомобилистов попросили снизить скорость на дорогах, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и избегать резких маневров. Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями, а также использовать светоотражающие элементы на одежде при движении по краю проезжей части.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о предстоящей штормовой погоде в пятницу, 25 декабря. По их прогнозам, местами в городе также ожидается метель и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

