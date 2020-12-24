Москвичей предупредили о штормовой погоде в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Штормовая погода ожидается в столичном регионе в пятницу, 25 декабря. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Во второй половине ночи к Москве подойдет атмосферный фронт циклона, который с Калининградской области устремится в центр России. В городе начнет сыпать снег, к утру выпадет 1–3 сантиметра снега", – говорится в сообщении.

Синоптики подчеркнули, что с 09:00 до 17:00–18:00 в городе будет наблюдаться комплекс неблагоприятных явлений, позволяющий присвоить погоде статус "штормовая". По их прогнозам, местами в городе также ожидается метель и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Метеорологи уточнили, что за 12 часов в столице может выпасть до восьми миллиметров осадков, а прирост снега составит 5–8 сантиметров.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в начале следующей недели в столичный регион придут январские морозы с температурой до -15 градусов. По его словам, ночь с воскресенья на понедельник, 28 декабря, окажется самой холодной с начала зимы.

Синоптик отметил, что морозная погода с температурой воздуха от -10 до -15 будет наблюдаться и в ночь на вторник. Затем, по его словам, очаг высокого атмосферного давления постепенно начнет отступать, на его место придет циклон с запада, который принесет с собой снеговые тучи.

