Синоптик рассказал, когда в Москву придут 15-градусные морозы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В начале следующей недели в столичный регион придут январские морозы с температурой до минус 15 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, ночь с воскресенья на понедельник, 28 декабря, окажется самой холодной с начала зимы.
"После снежной атаки циклона "Грета", к понедельнику инициативу в атмосфере большей части средней полосы России постепенно перехватит обширный антициклон, благодаря чему облака рассеются и в условиях малооблачной погоды и радиационного выхолаживания приземного воздуха впервые в сезоне ударят январские морозы. Так, например, в Москве к утру 28 декабря температура понизится до -12... -15, в Подмосковье – до -12... -17, что соответствует климатической норме середины зимы. И это будет самая студеная ночь в текущем декабре", – передает слова Тишковца РИА Новости.
Он пояснил, что морозная погода с температурой воздуха от минус 10 до минус 15 будет наблюдаться и в ночь на вторник, 29 декабря. Затем очаг высокого атмосферного давления постепенно начнет отступать, на его место придет циклон с запада, который принесет с собой снеговые тучи.
"Из-за поступления атлантического тепла столбики термометров устремятся к нулевой отметке", – сказал метеоролог.
Ранее Тишковец сообщил, что начало следующей недели в Москве ознаменуется солнечной погодой без осадков. При этом, по словам синоптика, в последние дни года могут пройти несколько небольших снегопадов. Тишковец добавил, что Новый год наступит при легких бодрящих морозах и с нормальным снежным покровом.
"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 24 декабря
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