Синоптик рассказал о погоде в последние дни года в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичам рассказали о погоде в последние дни уходящего года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист озвучил прогноз, согласно которому в начале следующей недели в городе установится солнечная погода без осадков.
"Ночами ударят морозы до -10 – -15, днем не выше -5 – -10. Но и это ненадолго", – заявил Тишковец в интервью РИА Новости.
При этом, по словам метеоролога, в последние дни года могут пройти несколько небольших снегопадов. Температура воздуха установится в комфортном диапазоне от -7 до -2 градусов.
Тишковец добавил, что Новый год наступит при легких бодрящих морозах и с нормальным снежным покровом.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 24 декабря, на Москву обрушатся снегопады и четверть месячной нормы осадков. При этом сугробы в городе к выходным вырастут до 10–15 сантиметров.
Москвичам рассказали, когда в столицу придет снегопад
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