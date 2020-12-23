Синоптик рассказал о погоде в последние дни года в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рассказали о погоде в последние дни уходящего года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Специалист озвучил прогноз, согласно которому в начале следующей недели в городе установится солнечная погода без осадков.

"Ночами ударят морозы до -10 – -15, днем не выше -5 – -10. Но и это ненадолго", – заявил Тишковец в интервью РИА Новости.

При этом, по словам метеоролога, в последние дни года могут пройти несколько небольших снегопадов. Температура воздуха установится в комфортном диапазоне от -7 до -2 градусов.

Тишковец добавил, что Новый год наступит при легких бодрящих морозах и с нормальным снежным покровом.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 24 декабря, на Москву обрушатся снегопады и четверть месячной нормы осадков. При этом сугробы в городе к выходным вырастут до 10–15 сантиметров.