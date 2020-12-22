Жителей столицы предупредили о сильном ветре

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Жителей столичного региона предупредили о ветре с порывами до 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

В связи с этим в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00 23 декабря.

Ранее сообщалось, что в столице в конце рабочей недели ожидается сильный снегопад. Днем 25 декабря снег пойдет в Москве, Ярославской, Московской, Владимирской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой областях.

Метеорологи отметили, что в Центральном федеральном округе высота снежного покрова увеличится на 10–25 сантиметров.

Также москвичам пообещали сугробы до 17 сантиметров к Новому году. Синоптики обещают, что выпавший во второй половине этой недели снег сохранится к 1 января и высота покрова приблизится к климатической норме.