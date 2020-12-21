Москвичам пообещали сугробы до 17 см к Новому году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице во второй половине недели ожидаются снегопады, из-за которых к Новому году сугробы могут достигнуть 17 сантиметров. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"Снег начнет подсыпать с четверга и к концу недели усилится. За три дня выпадет 10–15 миллиметров осадков. Температура ночью будет на уровне минус 3 – минус 8, днем в пятницу – от минус 2 до минус 7, в субботу – от минус 1 до минус 6 градусов", – говорится в сообщении.

Синоптики обещают, что выпавший снег сохранится к Новому году и высота покрова приблизится к климатической норме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает похолодание. По его словам, умеренное похолодание начнется с понедельника, 21 декабря, когда температура снизится до минус 6–11 градусов.