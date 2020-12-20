Синоптики предупредили о росте атмосферного давления в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в воскресенье, 20 декабря ожидается повышенное атмосферное давление. Как сообщает портал "Метеоновости", оно составит 760 миллиметров ртутного столба.

При этом геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный. Синоптики отметили, что предстоящим днем погода в Московском регионе будет формироваться под влиянием близости ложбины циклона.

По сведениям Метеобюро Москвы и области в регионе будет облачная погода с максимальной температурой воздуха от 0 до минус 5 градусов. Среднесуточная температура на 3-4 градуса превысит климатическую норму. Возможен небольшой снег.

Будет дуть ветер южный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Сохранится высокая влажность воздуха с низким уровнем кислорода. Такие условия неблагоприятны для большинства людей, особенно метеозависимых.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что москвичей ожидает похолодание на следующей неделе. По его словам, умеренное похолодание начнется с понедельника, 21 декабря, когда температура снизится до минус 6–11 градусов.