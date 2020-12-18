Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает похолодание.

В столице до конца недели будет заметно теплее нормы: минус 3-5 градусов ночью и минус 0-2 градуса днем.

Умеренное похолодание начнется с понедельника, 21 декабря, когда температура снизится до минус 6-11 градусов.

При этом, по словам синоптика, такая погода близка к норме, сообщает РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее спрогнозировал 30-градусные морозы в январе.