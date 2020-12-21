Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве и Подмосковье 22 и 23 декабря из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
"Период предупреждения действует с 6:00 22 декабря до 6:00 24 декабря", – говорится в сообщении.
Во вторник столбики термометров будут показывать от минус 3 до минус 1 градуса. В среду синоптики прогнозируют от минус 5 до минус 3 градусов и небольшой снег.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 1 января москвичам не стоит рассчитывать на суровые морозы и обильные снегопады.
При этом метеоролог призвал москвичей не верить прогнозам на Новый год, поскольку, по его словам, вероятность их оправдываемости такая же, как у прогнозов на 100 дней вперед. Синоптик подчеркнул, что достоверный прогноз появится за неделю.
"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 21 декабря
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