Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и Подмосковье 22 и 23 декабря из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Период предупреждения действует с 6:00 22 декабря до 6:00 24 декабря", – говорится в сообщении.

Во вторник столбики термометров будут показывать от минус 3 до минус 1 градуса. В среду синоптики прогнозируют от минус 5 до минус 3 градусов и небольшой снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 1 января москвичам не стоит рассчитывать на суровые морозы и обильные снегопады.

При этом метеоролог призвал москвичей не верить прогнозам на Новый год, поскольку, по его словам, вероятность их оправдываемости такая же, как у прогнозов на 100 дней вперед. Синоптик подчеркнул, что достоверный прогноз появится за неделю.