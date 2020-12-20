Снегопады и метели обрушатся на Москву к концу следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В конце следующей недели на Москву обрушатся снегопады и метели. Выпадет половина месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
По его словам, с понедельника до среды сохранится пасмурная погода с высокой влажностью, существенных осадков не ожидается, а показания термометров продолжат колебаться около нулевой отметки.
Снегопады начнутся в среду вечером и в течение полутора суток будут идти слабой интенсивности. Однако в пятницу и в ночь на субботу погода резко ухудшится – в Центральной России пройдут мощные снегопады и метели
Прогнозируется до 20-25 миллиметров осадков. Сугробы в столице вырастут вдвое – с 10 до 20 сантиметров, в Подмосковье местами до 25 сантиметров.
Температура воздуха в пятницу составит -2... -5 градусов, в субботу понизится до -4... -7, а порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду.
В понедельник, 21 декабря, в столице ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Местами возможна гололедица.
В ночные часы температура опустится до -1... -3, по области до -5, днем ожидается -1... +1, в регионе – -4... +1. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.
Ранее синоптики предупредили о росте атмосферного давления в Москве. При этом геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что москвичей ожидает похолодание на следующей неделе.
"Атмосфера": синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе
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