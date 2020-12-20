В понедельник в столице сохранится облачная погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 21 декабря, в столице ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Местами возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы температура опустится до -1... -3, по области до -5, днем ожидается -1... +1, в регионе – -4... +1.

Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.

Во вторник немного похолодает. В городе днем будет в районе -3, по области может подморозить до -8.

Ранее синоптики предупредили о росте атмосферного давления в Москве. При этом геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что москвичей ожидает похолодание на следующей неделе.