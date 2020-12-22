Москвичей предупредили о снегопаде в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в конце рабочей недели ожидается сильный снегопад, сообщает Гидрометцентр России.
"В связи с перемещением активного циклона с Западной Европы на центр европейской территории России в ЦФО 25–26 декабря ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, днем 25 декабря ожидается сильный снег в Москве, Ярославской, Московской, Владимирской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой областях.
Метеорологи отметили, что в Центральном федеральном округе высота снежного покрова увеличится на 10–25 сантиметров.
Ранее в Москве и Подмосковье на 22 и 23 декабря объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стало возможное образование гололедицы на некоторых участках.
При этом москвичам пообещали сугробы до 17 сантиметров к Новому году. Синоптики обещают, что выпавший во второй половине этой недели снег сохранится к 1 января и высота покрова приблизится к климатической норме.
"Атмосфера": жителей столичного региона предупредили о гололедице
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