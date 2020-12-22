На Москву надвигается циклон "Грета"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В пятницу, 24 декабря, на Москву обрушатся снегопады и четверть месячной нормы осадков. Сугробы в городе к выходным вырастут до 10–15 сантиметров, в Подмосковье – местами до 15–20 сантиметров. Виной тому североатлантический циклон "Грета", рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, среда в столичном регионе станет единственным относительно погожим днем на этой неделе. Осадки маловероятны, температурный фон вернется в пределы климатической нормы.
Ночью ожидается -7... -9, днем – -4... -6 градусов. В четверг с запада приблизится атмосферный фронт. Днем будет около -5 градусов. Снежный покров подрастет с 6 до 8 сантиметров. Существенное ухудшение метеоусловий произойдет в пятницу.
В городе закружат метели, видимость ухудшится до нескольких сотен метров, предупреждает синоптик. По его словам, га дорогах образуются снежные заносы, что может привести к сбоям в работе наземного и авиатранспорта.
В субботу днем ожидаются скоротечные заряды снега, ночью около нуля градусов, днем температура воздуха – от -2 до -4 градусов. В воскресенье не исключен небольшой снег, похолодает под утро до -8... -10, днем – от -5 до -7 градусов.
Ранее в Москве и Подмосковье на 22 и 23 декабря объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стало возможное образование гололедицы на некоторых участках.
При этом москвичам пообещали сугробы до 17 сантиметров к Новому году. Синоптики прогнозируют, что выпавший во второй половине этой недели снег сохранится к 1 января, высота покрова приблизится к климатической норме.
Москвичам рассказали, когда в столицу придет снегопад
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