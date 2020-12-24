Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг в Москве ожидается небольшой снегопад и температура воздуха до минус 4 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столица окажется в передней части циклона, медленно приближающегося с запада. Погода облачная, пройдет небольшой снег. В Москве максимальная температура воздуха – -2... -4, по области – -2... -7", – передает слова Леуса РИА Новости.

Он уточнил, что в столице также ожидается южный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду и падающее атмосферное давление: к вечеру четверга барометры покажут близкие к норме показатели в 745 миллиметров ртутного столба.

Накануне жителей столичного региона предупредили об усилении ветра и снегопаде с вечера 24 декабря. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

Предупреждение о снегопаде и порывистом ветре в Москве и области будет действовать с 21:00 24 декабря до 21:00 25 декабря. Гололед и налипание мокрого снега ожидается с 23:00 24 декабря до 23:00 25 декабря.