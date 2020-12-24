Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В четверг в Москве ожидается небольшой снегопад и температура воздуха до минус 4 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица окажется в передней части циклона, медленно приближающегося с запада. Погода облачная, пройдет небольшой снег. В Москве максимальная температура воздуха – -2... -4, по области – -2... -7", – передает слова Леуса РИА Новости.
Он уточнил, что в столице также ожидается южный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду и падающее атмосферное давление: к вечеру четверга барометры покажут близкие к норме показатели в 745 миллиметров ртутного столба.
Накануне жителей столичного региона предупредили об усилении ветра и снегопаде с вечера 24 декабря. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.
Предупреждение о снегопаде и порывистом ветре в Москве и области будет действовать с 21:00 24 декабря до 21:00 25 декабря. Гололед и налипание мокрого снега ожидается с 23:00 24 декабря до 23:00 25 декабря.
"Атмосфера": синоптики предупредили об усилении ветра и снегопаде
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: