Москвичей предупредили об усилении ветра и снегопаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра и снегопаде с вечера 24 декабря. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

Предупреждение о снегопаде и порывистом ветре в Москве и области будет действовать с 21:00 24 декабря до 21:00 25 декабря. Гололед и налипание мокрого снега ожидается с 23:00 24 декабря до 23:00 25 декабря.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в начале следующей недели в городе установится солнечная погода без осадков. При этом, по словам метеоролога, в последние дни года могут пройти несколько небольших снегопадов. Температура воздуха установится в комфортном диапазоне от -7 до -2 градусов.

Тишковец добавил, что Новый год наступит при легких бодрящих морозах и с нормальным снежным покровом.

В четверг, 24 декабря, на Москву обрушатся снегопады и четверть месячной нормы осадков. При этом сугробы в городе к выходным вырастут до 10–15 сантиметров.