Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести в режим повышенной готовности коммунальные службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов", – заявил специалист.
Бирюков уточнил, что в ночь на 25 декабря в столице ожидается снег, в отдельных районах сильный. Более того, местами ожидаются метель, снежные заносы, гололедица и усиление ветра до 17 метров в секунду. Ночью снежный покров может вырасти на 3 сантиметра.
В пятницу коммунальная техника начнет подметать проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой. На особо опасных участках на МКАД и в ТиНАО будут дежурить тягачи.
При уборке города особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, а также парковкам.
Главное управление МЧС России по Москве ранее предупредило о циклоне в столице, который станет причиной непогоды. Специалисты уведомили горожан о метели, гололедице, снежных заносах и порывах ветра со скоростью 12–19 метров в секунду.
Синоптики предупредили о штормовой погоде в Москве 25 декабря
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