Столичных водителей предупредили о затруднениях на дорогах 24–25 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автомобилей в Москве в ближайшие дни осложнится из-за снегопада. Водителям рекомендовали пользоваться городским транспортом, рассказали ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"По прогнозам синоптиков, в течение двух дней в столице будет идти снег – ожидается от 6 до 11 сантиметров осадков, а на дорогах образуется сильная гололедица", – отмечается в сообщении.

В ЦОДД также напомнили, что 25 декабря – последняя пятница перед новогодними праздниками, из-за чего движение будет затруднено у торговых центров. Самые сложные заторы ожидаются у ТЦ внутри ТТК и у моллов сети "Мега".

Также в ЦОДД прогнозируют заторы до 9 баллов. Высокая загруженность дорог будет сохраняться в течение обоих дней.

"ЦОДД просит жителей Москвы пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерние часы пик. 25 декабря лучше оставить автомобиль дома до 20:30", – отмечает пресс-служба.

Там уточнили, что это позволит сэкономить время в пути, а коммунальная техника сможет быстрее убрать улицы города.

Ранее москвичей предупредили о штормовой погоде в пятницу. Синоптики заявили, что с приходом атмосферного фронта в городе усилятся осадки в виде снега, ожидается метель и порывистый ветер. По прогнозам специалистов, неблагоприятная погода будет наблюдаться с 09:00 до 17:00–18:00.

Предновогодние дни, 30 и 31 декабря, будут пасмурными и оттепельными. В среду пройдут осадки, днем ожидается около 0 – плюс 2 градусов, в четверг днем без существенных осадков и те же 0 – плюс 2 градуса.