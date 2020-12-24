Оттепель придет в Москву накануне Нового года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель с температурой до плюс 2 градусов ожидается в Москве накануне Нового года. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

"Предновогодние дни, 30 и 31 декабря, будут пасмурными и оттепельными. В среду пройдут осадки, и днем около 0 – плюс 2 градусов, в четверг днем без существенных осадков и те же 0 – плюс 2 градуса", – прогнозируют эксперты.

Синоптики допускают, что непосредственно в новогоднюю ночь температура воздуха может опуститься немного ниже нуля, а снегопад сможет частично покрыть слякоть.

Специалисты также сделали прогноз на конец текущей недели. В пятницу, 25 декабря, из-за циклона "Грета" в столице ожидаются снегопады и метели. На следующий день вероятно ослабление осадков, но опасность будет представлять гололедица.

Ночь 27 на 28 декабря будет самой холодной с начала зимы. В Москве температура воздуха опустится до уровня минус 11 – минус 13 градусов. В Подмосковье местами будет даже холоднее – до минус 20 градусов.

Ранее Главное управление МЧС по Москве предупредило об опасных последствиях циклона в пятницу, 25 декабря. Специалисты прогнозируют метель, гололедицу и порывы сильного ветра.

