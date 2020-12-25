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Общество

08:57

Циклон "Грета" атаковал Москву

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столицу пришел циклон "Грета", который принес мокрый снег. В городе может выпасть более 11 миллиметров осадков, что составляет 1/5 месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня столичный регион будет атакован североатлантическим циклоном Грета, сопровождаемым влажными снегопадами с общим количеством осадков до 11,6 миллиметра или 1/5 месячной нормы осадков", – передает слова синоптика РИА Новости.

Синенков отметил, что в столице потеплеет до околонулевой температуры, а из-за обильных осадков видимость ухудшится до 500-800 метров.

"В Москве облачно, временами снег, метель, вечером мокрый снег. Температура воздуха в столице минус 1-3 градуса, в Подмосковье от 0 до минус 3, вечером потеплеет," – рассказал он.

Видео: Москва 24

Ветер, как уточнил синоптик, южный от 5 до 10 метров в секунду, а его порывы могут достигать 10-15 метров в секунду. Уровень атмосферного давления снизится до 736 миллиметров ртутного столба.

Накануне власти Москвы перевели городские службы в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада, метели, гололеда и сильного ветра. В пятницу коммунальная техника начала подметать проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой. На особо опасных участках на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи.

Циклон "Грета" принес в Москву снегопады

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