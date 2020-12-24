Метеоролог рассказал, какая погода ждет Москву в новогоднюю неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какая погода ожидает Москву в праздничную неделю.

"Что касается следующей недели в целом, кратковременно погоду будет определять антициклон, это будет 28 декабря. И 28 декабря станет самым холодным днем на следующей неделе. Но Московское метеобюро не обещает морозов до -15 градусов. Мы ожидаем, что в Москве это будет порядка 6–8 градусов мороза, только по области температура в ночь на 28 декабря упадет до -11 градусов", – рассказала метеоролог.

По ее словам, в последующие дни к городу подойдет следующий атлантический циклон, который принесет температуру в дневные часы, близкую к положительной. Позднякова не исключает, что 30 декабря будет самая настоящая оттепель: температура днем может подняться до слабых положительных значений.

Что касается новогодней ночи, даже тогда не стоит ждать сильных морозов.





Татьяна Позднякова главный специалист столичного метеобюро Что касается непосредственно Нового года, то 31 декабря днем и в ночь на 1 января мы попадем в тыловую часть этого циклона, температура будет понижаться. То есть в Новый год будет минусовая температура, и, скорее всего, она продержится до середины 1 января.

При этом сильных снегопадов на следующей неделе ждать не стоит. Позднякова отмечает, что самые сильные осадки ожидаются завтра, 26 декабря. Дальше снег будет выпадать не более 1 сантиметра за сутки. "В новогоднюю ночь без снега на земле мы не останемся, но значимого тоже не прогнозируется", – отметила метеоролог.

Также Позднякова дала рекомендации, как именно одеваться на следующей неделе, чтобы не смазать ожидание праздника случайной простудой. "Одеваться нужно по погоде, но сильно утепляться не стоит. Даже в самый холодный день максимально низкие температуры будут наблюдаться ночью и ранним утром. Уже к середине дня в городе будет теплеть", – пояснила специалист.

По ее словам, более всего опасаться стоит оттепели. Во-первых, сама погода будет неприятная: высокая влажность и слякоть. Во-вторых за оттепелью всегда следует гололед. "Моя рекомендация – это непромокаемая обувь с подошвой, на которой не будет скользко. И самое главное – ходить аккуратно, чтобы не испортить настроение и праздник травмами", – заключила Позднякова.

Ранее синоптики предупредили москвичей о штормовой погоде в пятницу. Специалисты отмечают, что с приходом атмосферного фронта в городе усилятся осадки в виде снега, ожидается метель и порывистый ветер. По прогнозам, неблагоприятная погода будет наблюдаться с 09:00 до 17:00–18:00.