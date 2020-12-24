Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода ожидается в столичном регионе в выходные, передает RT со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Синоптик рассказала, что в субботу днем в городе будет от -3 до -1 градуса, в области температура воздуха может опуститься до -6 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 3,8 метра в секунду.

В воскресенье столбики термометров в течение суток будут показывать от -5 до -3 градусов. По прогнозам метеоролога, ночью в городе возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается.

Позднякова подчеркнула, что в понедельник в столице ожидается кратковременное понижение температуры до -6 градусов, в области – до -8. При этом уже к вечеру, по ее словам, столбики термометров будут показывать около 0 градусов.

Ранее москвичей предупредили о штормовой погоде в пятницу. Синоптики заявили, что с приходом атмосферного фронта в городе усилятся осадки в виде снега, ожидается метель и порывистый ветер. По прогнозам специалистов, неблагоприятная погода будет наблюдаться с 09:00 до 17:00–18:00.

