Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:08

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода ожидается в столичном регионе в выходные, передает RT со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Синоптик рассказала, что в субботу днем в городе будет от -3 до -1 градуса, в области температура воздуха может опуститься до -6 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 3,8 метра в секунду.

В воскресенье столбики термометров в течение суток будут показывать от -5 до -3 градусов. По прогнозам метеоролога, ночью в городе возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается.

Позднякова подчеркнула, что в понедельник в столице ожидается кратковременное понижение температуры до -6 градусов, в области – до -8. При этом уже к вечеру, по ее словам, столбики термометров будут показывать около 0 градусов.

Ранее москвичей предупредили о штормовой погоде в пятницу. Синоптики заявили, что с приходом атмосферного фронта в городе усилятся осадки в виде снега, ожидается метель и порывистый ветер. По прогнозам специалистов, неблагоприятная погода будет наблюдаться с 09:00 до 17:00–18:00.

Новый циклон принесет в Москву мощные снегопады и ледяной ветер

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать