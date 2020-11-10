Как будут работать рестораны, катки и метро в новогодние праздники

Новогодние праздники в этом году москвичи проведут в непривычном формате. Из-за пандемии в столице до 15 января действуют усиленные ограничения. Рассказываем, как будут работать развлекательные заведения, бары, кинотеатры, катки в праздничный период и саму новогоднюю ночь.

Ограничения в столице до 15 января

До 15 января 2021 года в Москве действуют усиленные ограничения в связи с пандемией. В заведениях общепита (ресторанах, барах и кафе), а также в развлекательных заведениях (караоке-, боулинг-клубах и других) запрещено обслуживание посетителей с 23:00 вечера до 06:00 утра. Ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд.

Театры, кинотеатры и концертные залы продолжают работать, но максимальное число зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.





Сергей Собянин мэр Москвы Дополнительные ограничения или штрафные санкции мы не планируем вводить. В новогодние праздники горожане будут гулять по улицам, но для них не будут организовываться массовые мероприятия.

Столичные катки можно посещать в режиме сеансов, билеты приобретаются только онлайн. На самом катке можно быть без масок и перчаток, однако в городе продолжает действовать перчаточно-масочный режим в местах скопления людей (транспорте, магазинах, аптеках).

Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей можно проводить только по согласованию с департаментом спорта и Роспотребнадзором. Мероприятия для детей на открытом воздухе по-прежнему возможны. Полный список ограничений можно посмотреть на сайте мэра.

Сергей Собянин заявил, что новых дополнительных мер в связи с пандемией не планируется. Тем более не идет речи о комендантском часе или временном сухом законе, отметил он.

Рестораны и кафе

В новогоднюю ночь все московские рестораны и кафе работать не будут. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк также сообщил, что в заведениях не будут проводить культурную программу, как в прошлые годы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метро и парковки

В ночь с 31 декабря на 1 января метро функционирует в обычном режиме. "Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, я имею в виду в первую очередь метро и МЦК. Мы не хотим, чтобы передвижение по городу сконцентрировалось в какие-то предновогодние часы, хотим, чтобы оно было более разряженное и плавное по всему периоду новогодних праздников", – сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, с 1 по 9 января все парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Исключение – плоскостные парковки с шлагбаумом. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.





Максим Ликсутов заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры В праздничные дни все парковки на улицах города бесплатные, в эти январские праздники они также будут бесплатными. Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями.

Гражданам рекомендуется быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Празднование в подмосковных отелях

В этом году для тех, кто собирается отметить Новый год в подмосковных гостиницах, будет необходимо наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года ключи от номера в отеле или пансионате будут выданы только при предъявлении отрицательного теста.





Андрей Воробьев губернатор Московской области Добро пожаловать в Подмосковье, приезжайте, но, прежде чем вы приедете, мы попросим у вас тест ПЦР, потому что вы будете находиться на территории пансионата.

При этом ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до заселения. Тест методом ИФА – не ранее чем за пять дней.

Кроме того, в Московской области с 31 декабря по 10 января справку с отрицательным тестом на коронавирус потребуют при проведении праздничных мероприятий в заведениях общепита и развлекательных местах. Это не коснется мероприятий с заранее купленными билетами с указанными местами.

