Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные власти заявили, что в новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты.

"Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все", – рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что в заведениях не будут проводить культурную программу, как в прошлые годы.

При этом Немерюк уточнил, что речи о полном локдауне в столице не идет.

Ранее в Москве усилили ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Действовать они будут с 13 ноября до 15 января 2021 года. Сергей Собянин заявил, что новые меры коснутся работы культурных мероприятий и работы заведений общественного питания в ночное время.

Мэр в публикации в своем блоге также рассказал о существенном росте числа заболевших COVID-19 в Москве. Он отметил, что серьезный подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается с сентября.

