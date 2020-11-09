Песков заявил о тревожной ситуации в РФ из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в России остается тревожной из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле перегрузки системы здравоохранения из-за того, что вовремя не ввели локдаун, заявил, что к этому приходят далеко не все страны мира, уточнив, что многие находят необходимый потенциал для избежания полной остановки экономики.

"Многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать остановки экономики. В то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов", – уточнил Песков.

Накануне Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в городе пока не стабилизировалась, несмотря на перевод старших классов образовательных учреждений на дистанционное обучение. Мэр призвал соблюдать существующие меры по коронавирусу, чтобы показатели прироста заболевших COVID-19 "не ползли вверх".

За последние сутки в России подтвердили 21 798 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Без клинических проявлений болезни выявили 5 849 (26,8%) случаев. В Москве диагностировали 6 897 случаев. Всего в РФ зарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

