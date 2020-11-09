В России выявили 21 798 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 21 798 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. Без клинических проявлений болезни выявили 5 849 (26,8%) случаев.

В Москве диагностировали 6 897 случаев, в Санкт-Петербурге – 1 403, в Московской области – 660, в Нижегородской области – 411, в Архангельской области – 342, в Красноярском крае – 329, в Ростовской области – 310, в Воронежской области – 304, в Свердловской области – 297, в Иркутской области – 256, в Республике Коми – 243, в Забайкальском крае – 242, Хабаровском крае – 237, в Мурманской области – 234.

Всего в РФ зарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%). В Республике Дагестан показатели находятся на уровне 0,5%.

За последние сутки подтверждено 256 летальных случаев. Всего по стране с начала пандемии умерли 30 793 человека. За сутки выписано 10 722 человека, за весь период выздоровел 1 335 141 человек.

Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш рассказал, что пик гонки за вакциной от коронавируса придется на январь 2021 года. По его словам, в этот период будут представлены первые отчеты о третьих фазах испытаний сразу нескольких вакцин, включая российский "Спутник V".

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, в свою очередь, заявлял, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты, предупредил вирусолог.

