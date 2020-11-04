Онищенко назвал потенциальные места инфицирования COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, в каких местах существует скрытая вероятность инфицирования COVID-19. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, уместнее пользоваться лифтами в жилых домах, особенно если позволяет этажность. Опасность также представляют кухни коммунальных квартир.

Кроме того, он напомнил о важности соблюдения правил безопасности в метро.

"При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску", – заявил Онищенко.

Депутат заявил, что риск инфицирования есть также на эскалаторах и в вагонах старых поездов, не оснащенных системами дезинфицирования воздуха.

Ранее Геннадий Онищенко раскритиковал россиян, которые на Хэллоуин предпочли надеть костюм коронавируса вместо привычных для этого праздника образов. По мнению депутата Госдумы, такие действия могли бы "накликать беду".

