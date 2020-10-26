Онищенко прокомментировал запрет на продажу костюмов коронавируса к Хеллоуину

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выразил сомнение, что костюмы коронавируса в преддверии Хеллоуина будут пользоваться спросом у россиян.

"Я не думаю, что будет или есть какая-то значимая потребность в таких костюмах. Во-первых, сам Хеллоуин не имеет никакого отношения к нашей культуре, а сейчас тем более этот праздник не должен быть в силу противоэпидемических мероприятий. Во-вторых, не думаю, что у кого-то это безумие, я имею в виду сами костюмы, будет пользоваться спросом", – заявил Онищенко.





Геннадий Онищенко бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Для тех, кто уже купил, – ну пусть это будет на их совести. К тому же наряжаться в такие костюмы – ну это действие может возыметь материальную силу, как и слово. Можно таким образом просто накликать беду.

В целом депутат попросил не акцентировать внимания на факте продажи подобных костюмов. "Лишний раз обращать на это внимание – только вызвать желание у кого-то сделать все назло. К тому же этот праздник уже близко, а значит, кто хотел купить костюмы, уже купил их, и запрещать уже нечего", – заключил Онищенко.

Ранее партия "Коммунисты России" попросила Госдуму запретить продажу карнавального костюма коронавируса перед Хеллоуином. По словам исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича, такой наряд в первую очередь оскорбляет память тех, кто погиб от COVID-19. Кроме того, считает политик, маскарад в данном случае выступает "пропагандой перед злом и опасностью".

За последние сутки в России подтвердили 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них в Москве выявлено 5 224 заболевших, в Московской области – 499.

Таким образом, всего в РФ зарегистрировано 1 531 224 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чеченской Республике (0,3%), в Чукотском автономном округе (0,4%) и Республике Дагестан (0,5%).

Что касается выздоровевших, то за последние сутки их число выросло на 7 574 человека. В Москве выписали 2 681 пациента. За весь период в России выздоровели 1 146 096 пациентов с COVID-19.