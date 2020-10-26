В России предложили запретить продажу костюма коронавируса

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Партия "Коммунисты России" попросила Госдуму запретить продажу карнавального костюма коронавируса. Россияне приобретают такие наборы перед предстоящим Хеллоуином, передает РИА Новости.

"У нас и сам этот мрачный заморский праздник со зловещим душком никогда не вызывал симпатии, и в любом случае мы категорически против того, чтобы доступен был карнавальный костюм коронавируса", – заявил исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.

По словам политика, костюм в первую очередь оскорбляет память тех, кто погиб от COVID-19. Кроме того, считает Малинкович, маскарад в данном случае выступает "пропагандой перед злом и опасностью".

Исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России" отметил, что политики критикуют не только костюм, но и символику, аксессуары и соответствующий грим, указывающий на коронавирус.

Ранее в Госдуме призвали отказаться от антикоронавирусной рекламы с изображением надгробий. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов подчеркнул, что такие инициативы только добавляют населению тревожности.

