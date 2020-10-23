Депутат Госдумы рассказал, как заставить всех носить маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал о том, как заставить всех носить маски.

В интервью радио Sputnik он заявил, что финансовая сторона вопроса является причиной игнорирования призывов о наличии средств индивидуальной защиты. В связи с этим Нилов призвал помочь им и обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика.

"Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно. Сегодня даже в розницу маску можно взять за 3 рубля, а производство вообще копейки стоит", – подчеркнул Нилов.

Депутат добавил, что также необходимо обеспечить постоянную социальную рекламу, чтобы люди пользовались антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, а также чаще мыли руки.

Кроме того, Нилов обратил внимание на проблему игнорирования рекомендаций по соблюдению масочного режима со стороны пенсионеров. Он напомнил, что коронавирус наиболее опасен именно для пожилых людей. В данном случае депутат предложил делать упор на социальную рекламу и пропагандистские меры.

"Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей. Чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают", – заявил Нилов.

В общественных местах Москвы регулярно обнаруживают нарушителей масочно-перчаточного режима. Так, с 1 сентября в столице оштрафовали свыше 46 тысяч москвичей за отсутствие при себе средств индивидуальной защиты.