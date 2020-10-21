Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:34

Главный инфекционист РФ рекомендовал пользоваться антисептиками

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов призвал активнее пользоваться антисептиками. Эксперт объяснил, как делать это наиболее эффективно, передает "Интерфакс".

"С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса – обработка рук кожными антисептиками", – заявил специалист.

Чуланов заявил, что это особенно актуально на входе и выходе из общественного транспорта. По его мнению, эта мера может дополнить меру с ношением перчаток и снизить потенциальные риски для горожан.

Инфекционист также подчеркнул важность ношения масок в качестве меры защиты от коронавируса.

Эксперты-эпидемиологи ранее представили перечень болезней, которые могут спровоцировать немытые руки. К ним, в частности, относятся стоматит, ротавирус, корь, дизентерия и чесотка.

"Жизнь в большом городе": сезон штрафов

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать