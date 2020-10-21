Главный инфекционист РФ рекомендовал пользоваться антисептиками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов призвал активнее пользоваться антисептиками. Эксперт объяснил, как делать это наиболее эффективно, передает "Интерфакс".

"С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса – обработка рук кожными антисептиками", – заявил специалист.

Чуланов заявил, что это особенно актуально на входе и выходе из общественного транспорта. По его мнению, эта мера может дополнить меру с ношением перчаток и снизить потенциальные риски для горожан.

Инфекционист также подчеркнул важность ношения масок в качестве меры защиты от коронавируса.

Эксперты-эпидемиологи ранее представили перечень болезней, которые могут спровоцировать немытые руки. К ним, в частности, относятся стоматит, ротавирус, корь, дизентерия и чесотка.

