Врач объяснил, почему важно надевать маску в кафе до и после еды

16:20
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в интервью Москве 24 рассказал, почему важно носить маски в кафе и ресторанах в перерывах между едой.
"В кафе, в ресторане люди находятся в одном помещении, часто в небольшом, и общаются за едой, когда сложно соблюсти социальную дистанцию. Маска снизит риск заражения. Поэтому маску надо надевать и до, и после приема пищи", – объяснил он.
При этом пока врач призвал отказаться от посещения ресторанов. "Это не самая большая цена за здоровье, угроза которому возникает при посещении заведений", – добавил он.
По словам Тяжельникова, особенно тщательно нужно следить за мерами безопасности при посещении баров и ночных клубов, где высокая проходимость и риск инфицирования, соответственно, возрастает. "Кроме того, в этих заведениях люди употребляют алкоголь, который расслабляет и снижает чувство опасности и необходимости контроля", – объяснил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве введут систему "чек-ин".
Сергей Собянин уточнил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.
При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.
По словам Собянина, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса, но, если будет выявлена инфекция у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
"Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса", – заявил Собянин.
Он отметил, что в ночных заведениях невозможно соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры вроде масочного режима, однако власти не хотели бы полностью закрывать их.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: