Врач объяснил, почему важно надевать маску в кафе до и после еды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в интервью Москве 24 рассказал, почему важно носить маски в кафе и ресторанах в перерывах между едой.

"В кафе, в ресторане люди находятся в одном помещении, часто в небольшом, и общаются за едой, когда сложно соблюсти социальную дистанцию. Маска снизит риск заражения. Поэтому маску надо надевать и до, и после приема пищи", – объяснил он.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ Если вы сняли маску, то в следующий раз надо надеть новую. Перед тем как надеть маску, надо обязательно обработать руки: вымыть с мылом или обработать антисептиком. Перед снятием маски тоже необходимо обработать руки. Ведь вы заходили в кафе, трогали ручки, стол, другие предметы, на которых может находиться вирус.

При этом пока врач призвал отказаться от посещения ресторанов. "Это не самая большая цена за здоровье, угроза которому возникает при посещении заведений", – добавил он.

По словам Тяжельникова, особенно тщательно нужно следить за мерами безопасности при посещении баров и ночных клубов, где высокая проходимость и риск инфицирования, соответственно, возрастает. "Кроме того, в этих заведениях люди употребляют алкоголь, который расслабляет и снижает чувство опасности и необходимости контроля", – объяснил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве введут систему "чек-ин".

Сергей Собянин уточнил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

По словам Собянина, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса, но, если будет выявлена инфекция у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

"Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса", – заявил Собянин.

Он отметил, что в ночных заведениях невозможно соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры вроде масочного режима, однако власти не хотели бы полностью закрывать их.

