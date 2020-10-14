Эксперт рассказала, как смыть коронавирус со смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Смартфон может быть одним из источников заражения COVID-19, поэтому устройство нужно регулярно дезинфицировать, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина.

"Очищать смартфон надо, как руки, то есть мыть или обрабатывать дезинфицирующим раствором", – отметила эксперт.

По ее словам, устройства необходимо обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами, содержание спирта в которых не менее 60%.

"Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье", – рассказала Мурзина.

При этом Мурзина отметила, что водозащитный смартфон можно мыть под краном.

"Обычно такая защита есть у флагманских смартфонов Apple, Samsung или Huawei. Уровень IP68 предусматривает погружение смартфона в воду. Это защита не просто от брызг, а от того, что он упадет в воду", – пояснила эксперт.

Специалисты Роспотребнадзора ранее рассказали о самых эффективных дезинфекторах. В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ.

В ходе исследования специалисты установили, что хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, а также средства на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов быстро и эффективно убивают вирус.

При этом, по их утверждениям, этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Хлорсодержащие дезинфектанты борются с вирусами в течение нескольких десятков секунд, а дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов – в течение нескольких минут.

За последние сутки в России зарегистрирован 14 231 новый случай коронавирусной инфекции в 84 регионах. На Москву пришлось 4 573 новых случая коронавируса, на Санкт-Петербург – 602, на Московскую область – 429.

Всего на территории РФ зарегистрировано 1 340 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

