Кинологи рекомендуют не мыть собак хлорсодержащими средствами после прогулки

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Собак не рекомендуется мыть хлорсодержащими средствами, антисептиками и другими агрессивными дезинфицирующими растворами после прогулки из-за возможной аллергии и ожога. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

Голубев рассказал, что после прогулки следует соблюдать стандартную схему обработки собак. По его словам, сперва следует снять с питомца комбинезон (если он имеется) и очистить его, при этом нужно обратить внимание, чтобы его наружная сторона не соприкасалась с шерстью животного.

Далее он советовал приступить к очистке животного от грязи с помощью влажных салфеток или полотенца, после чего промыть ему лапы в воде с легким мыльным раствором, уделяя особое внимание области под когтями и между пальцев. Если шерсть сильно загрязнена, то после прогулки собаку лучше выкупать со специальным шампунем.

"Уделите особое внимание областям головы, лап и хвоста, так как именно на них может быть больше всего грязи. Использовать дополнительные дезинфицирующие средства не имеет смысла. Они могут привести к раздражению кожи животного, вызвать аллергическую реакцию и причинить ему боль", – отметил кинолог.

Он добавил, что если собака имеет аллергическую реакцию на какие-то препараты или повышенную чувствительность, то важно при выборе шампуней и мыла сделать на это акцент. В заключение Голубев подчеркнул, что, по данным ученых, COVID-19 не представляет опасности для животных.

Ранее президент Союза кинологических организаций ветеринар Владимир Уражевский рассказал, что собаки не восприимчивы к новому коронавирусу, чего не скажешь о кошках. Уражевский подчеркнул, что у кошек заражение может проявляться в виде кашля и чихания, что схоже с теми симптомами, которые проявляются у людей. Однако пока нет подтвержденных случаев, когда человек подхватил коронавирус от кошки, отметил ветеринар.

