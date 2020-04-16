Вирусолог опроверг мнение об иммунитете к коронавирусу у собаководов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Москвой 24 опроверг мнение, что у владельцев собак риск заражения коронавирусом ниже, чем у людей, не имеющих домашних питомцев.

Ученые предположили, что контакт человека с четвероногим способен обеспечить частичный иммунитет против SARS-CoV-2. Это происходит благодаря выработке антител к "собачьей" версии инфекции.

По мнению Аграновского, вероятность частичного заражения вирусом от собаки для выработки иммунитета слишком мала, чтобы делать такие заявления.

"Антитела вырабатываются у собак, при чем тут человек? Предположение, что собаки могут быть источником какого-то ослабленного коронавируса, звучит довольно экзотично. Мне кажется, что надо с осторожностью относиться к подобным сообщениям", – заявил вирусолог.

Аграновский пояснил, что вероятность заражения человека от животного не такая высокая, чтобы делать подобные заявления.

"От собаки такой вирус вряд ли передастся человеку. Вирус хорошо передается от человека к человеку – это да", – считает доктор наук.

Ранее из-за кopoнaвиpycнoй истерии москвичи начали относить животных на усыпление. Врачи напоминают, что кошки, собаки и другие питомцы для человека переносчиками COVID-19 не являются.