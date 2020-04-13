Россельхознадзор протестирует кошек и собак на коронавирус

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) протестирует кошек и собак на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на советника руководителя службы Юлию Мелано.

"Россельхознадзор с целью недопущения укоренения COVID-19 в популяциях домашних восприимчивых животных планирует силами своих учреждений оценить степень распространения заболевания среди домашних животных-компаньонов", – заявила Мелано.

Эксперт Россельхознадзора Никита Лебедев при этом подчеркнул, что в первую очередь исследования будут проводиться с животными, которые имеют контакт с инфицированными людьми. Он отметил, что тестировать на вирус сразу всех животных не имеет смысла.

Лебедев подчеркнул, что сначала наборы для диагностики поступят в крупные города с растущим числом инфицированных, а также в субъекты РФ с международными аэропортами. Он пояснил, что тестировать будут также животных, которые возвращаются с владельцами из-за рубежа.

Ранее президент Союза кинологических организаций ветеринар Владимир Уражевский рассказал, что животные болеют коронавирусами и другими видами инфекций, но человеку они не передаются.

Также специалист опроверг сообщения о том, что собаки заражаются COVID-19. Он отметил, что собаки не восприимчивы к новому коронавирусу, чего не скажешь о кошках. Уражевский подчеркнул, что у кошек заражение может проявляться в виде кашля и чихания, что схоже с теми симптомами, которые проявляются у людей. Однако пока нет подтвержденных случаев, когда человек подхватил коронавирус от кошки, отметил ветеринар.

Тем временем специалисты Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета ранее сообщили, что около 15% исследованных кошек города Ухань являются носителями COVID-19. Ученые изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 – до вспышки. Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

