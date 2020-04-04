Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

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Около 15% исследованных кошек китайского города Ухань являются носителями COVID-19. К такому выводу пришли специалисты Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, сообщает сайт bioRxiv.

"Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки", – говорится в опубликованном исследовании.

Сотрудники Уханьского института вирусологии изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 – до вспышки. Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

"Мы обнаружили антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией", – отметили специалисты.

Ранее ученые провели эксперимент, который показал, что наиболее уязвимыми к коронавирусу животными являются кошки.

В ходе исследования специалисты заразили COVID-19 различных животных. Среди них были утки, свиньи, хорьки, кошки, курицы и собаки. Эксперимент показал, что достаточно быстро заразилась коронавирусом группа хорьков. В то же время инфекция никак не сказалась на их состоянии здоровья. А вот самыми уязвимыми к заражению COVID-19 оказались кошки.