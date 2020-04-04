Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Фото: AP Photo/Xinhua, Liu Dawei
Около 15% исследованных кошек китайского города Ухань являются носителями COVID-19. К такому выводу пришли специалисты Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, сообщает сайт bioRxiv.
"Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки", – говорится в опубликованном исследовании.
Сотрудники Уханьского института вирусологии изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 – до вспышки. Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
"Мы обнаружили антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией", – отметили специалисты.
Ранее ученые провели эксперимент, который показал, что наиболее уязвимыми к коронавирусу животными являются кошки.
В ходе исследования специалисты заразили COVID-19 различных животных. Среди них были утки, свиньи, хорьки, кошки, курицы и собаки. Эксперимент показал, что достаточно быстро заразилась коронавирусом группа хорьков. В то же время инфекция никак не сказалась на их состоянии здоровья. А вот самыми уязвимыми к заражению COVID-19 оказались кошки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: