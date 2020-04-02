Стало известно наиболее уязвимое к коронавирусу животное

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Ученые провели эксперимент, который показал, что наиболее уязвимыми к коронавиусу животными являются кошки, сообщает портал bioRxiv.

В рамках исследования специалисты заразили коронавирусом различных животных. Среди них были утки, свиньи, хорьки, кошки, курицы и собаки.

Впоследствии ученые наблюдали за состоянием здоровья и распространением COVID-19 среди испытуемых. Эксперимент показал, что достаточно быстро заразилась коронавирусом группа хорьков. В то же время инфекция никак не сказалась на их состоянии здоровья.

Самыми уязвимыми к заражению COVID-19 оказались кошки. У них наблюдались ярко выраженные симптомы болезней вследствие инфицирования. Кроме того, большая часть кошек умирала, а среди котят смертность была практически стопроцентной.

Ранее доктор биологических наук Елена Ярыгина предупредила об опасности для животных при сдаче их в аренду. Она подчеркнула, что это приводит питомцев к стрессовому состоянию. Она призвала не прибегать к сдаче животных в аренду, поскольку режим самоизоляции позволяет осуществлять прогулки с питомцами.

Кроме того, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что коронавирус может передаваться от человека к животному. В то же время директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов назвал такое заявление самонадеянным.