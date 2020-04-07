Специалисты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от животных

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Президент Союза кинологических организаций ветеринар Владимир Уражевский рассказал, что животные болеют коронавирусами и другими видами инфекций, но человеку они не передаются. Об этом сообщает News.ru.

Также специалист опроверг сообщения о том, что собаки заражаются COVID-19.

По словам ветеринарного врача Евгения Цыпленкова, собаки не восприимчивы к новому коронавирусу, а вот кошки могут заразиться. Кроме того, у кошек симптомы схожи с теми, которые у людей – кашель и чихание. Однако пока нет подтвержденных случаев, когда человек подхватил коронавирус от кошки.

"Единственный способ подхватить заразу – это если на шерсть вашего животного чихнет зараженный человек, а здоровый его погладит, а потом прикоснется к носу, губам или глазам. Поэтому следует оградить животное от контактов с другими людьми", – сказал Цыпленков.

Как отмечается, за последние несколько недель увеличилось количество обращений к ветеринарам через мобильное приложение. Люди адаптируются к режиму самоизоляции и стараются не водить питомцев на прием в клинику, а обходиться заочной консультацией.

Специалисты Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета ранее сообщили, что около 15% исследованных кошек города Ухань являются носителями COVID-19. Ученые изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 – до вспышки. Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

Ранее ученые провели эксперимент, который показал, что наиболее уязвимыми к коронавирусу животными являются кошки.