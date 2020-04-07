Специалисты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от животных

12:49
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Союза кинологических организаций ветеринар Владимир Уражевский рассказал, что животные болеют коронавирусами и другими видами инфекций, но человеку они не передаются. Об этом сообщает News.ru.
Также специалист опроверг сообщения о том, что собаки заражаются COVID-19.
По словам ветеринарного врача Евгения Цыпленкова, собаки не восприимчивы к новому коронавирусу, а вот кошки могут заразиться. Кроме того, у кошек симптомы схожи с теми, которые у людей – кашель и чихание. Однако пока нет подтвержденных случаев, когда человек подхватил коронавирус от кошки.
"Единственный способ подхватить заразу – это если на шерсть вашего животного чихнет зараженный человек, а здоровый его погладит, а потом прикоснется к носу, губам или глазам. Поэтому следует оградить животное от контактов с другими людьми", – сказал Цыпленков.
Как отмечается, за последние несколько недель увеличилось количество обращений к ветеринарам через мобильное приложение. Люди адаптируются к режиму самоизоляции и стараются не водить питомцев на прием в клинику, а обходиться заочной консультацией.
Специалисты Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета ранее сообщили, что около 15% исследованных кошек города Ухань являются носителями COVID-19. Ученые изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 – до вспышки. Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Ранее ученые провели эксперимент, который показал, что наиболее уязвимыми к коронавирусу животными являются кошки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: