Вирусолог рассказал, почему нельзя заразиться коронавирусом от животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что домашнее животное не может стать переносчиком коронавируса. По его словам, инфекция в организме зверя ведет себя по-другому.
Ранее в Сети появилась информация о том, что некоторые жители России начали выкидывать домашних животных из-за боязни заразиться COVID-19.
"Домашние животные не смогут стать переносчиками этого вируса. Если животное заразилось, в его организме размножение вируса не будет происходить так, как оно происходит в организме человека, к которому этот вирус уже адаптировался. Обратный обмен маловероятен. Никакая наука такой возможности не подтверждает", – заявил вирусолог.
Ранее ученые провели эксперимент, который показал, что наиболее уязвимыми к коронавирусу животными являются кошки. При этом из всех испытуемых зверей хорьки заражались быстрее всего, однако на состоянии их здоровья вирус никак не сказался.
Также декан ветеринарно-биологического факультета московской академии, ветеринар медицины (МГАВМиБ), профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина рассказала об опасности для животных при сдаче их в аренду. Она предупредила о том, что это приведет к стрессу у животного, что в свою очередь может сказаться на его здоровье.
Может ли домашнее животное заразиться COVID-19
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