Ветеринар посоветовал не надевать на собак медицинские маски во время выгула

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Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский заявил, что надевать на собак медицинские маски, предназначенные для использования человеком, во время выгула опасно. По его словам, конструкция масок не подходит для животных.

В связи с распространением коронавируса люди по всеми миру стали защищать своих животных на выгуле с помощью медицинских масок и респираторов. В России также поспешили обезопасить своих питомцев.

При этом ученые не сходятся во мнении относительно возможности передачи COVID-19 домашним животным. Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил мнение, что коронавирус может передаваться от человека к животному. В то же время директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов назвал такое заявление самонадеянным.

"Для собак не разработаны такие маски, в которых они могут свободно дышать. Есть много короткомордых пород собак, таких как бульдоги французские, английские и так далее, – им такую маску придется надеть на всю голову. Они просто задохнутся", – объяснил ветеринар.



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Кроме того, специалист рассказал, почему собакам нельзя плотно закрывать морду тканью или каким-либо не пропускающим воздух предметом.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России, ветеринар Как мы пользуемся руками, так собаки – ртом. Они же не могут лапами что-то взять. Также у собак теплообмен идет за счет языка. Они не потеют через кожу, как люди. У собаки в основном все через язык происходит.

Также, по словам Уражевского, заставить собаку носить медицинскую маску в принципе будет сложно. "Приучить собаку носить маску – для этого понадобятся в лучшем случае месяцы дрессировки", – заявил специалист.

В ходе эксперимента ученые установили, что самыми уязвимыми к COVID-19 животными стали кошки. При этом из всех испытуемых зверей хорьки заражались быстрее всего, однако на состоянии их здоровья вирус никак не сказался.



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Также декан ветеринарно-биологического факультета московской академии, ветеринар медицины (МГАВМиБ), профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина рассказала об опасности для животных при сдаче их в аренду. Она предупредила о том, что это приведет к стрессу у животного, что в свою очередь может сказаться на его здоровье.

Ранее сообщалось, что в интернете появились объявления, в которых владельцы собак предлагают сдать своих питомцев в аренду для прогулок во время режима самоизоляции, объявленного в Москве. Предприимчивые хозяева животных назначили цену до 1 000 рублей за час и 5 000 рублей залога.

Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор или выгулять собаку. Нарушители режима в столице будут выплачивать штрафы.