Ситуация с заболеваемостью COVID-19 идет по благоприятному сценарию – Минздрав РФ

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идет по достаточно благоприятному сценарию, сообщает ТАСС.

"Поскольку передача инфекции в основном осуществляется воздушно-капельным путем, то режим самоизоляции в основном и направлен на то, чтобы минимизировать контакты между людьми. Мы видим, что инфекция может передаваться и через предметы. Поэтому это меры, позволяющие нам снизить интенсивность процесса", – отметил он.

По словам главы ведомства, введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных.

"Кривая, которая может идти по различным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному сценарию", – подчеркнул Михаил Мурашко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, рассказал, что пик распространения коронавируса в России пока не пройден, поэтому нужно учитывать в том числе и самый сложный сценарий развития ситуации.

Он подчеркнул, что больницы в регионах страны должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом.

За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.