Психолог посоветовал парам спать раздельно в самоизоляции

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Психолог, эксперт по стрессоустойчивости Алексей Красиков рекомендовал парам во время самоизоляции спать раздельно, сообщает "Экспресс газета".

"Парам рекомендуется хотя бы время от времени спать раздельно. Это не грех, не предательство, не измена, а просто психологическая разрядка, которая действует очень хорошо. Если нет двух кроватей, можно даже кому-то устроиться на полу, хотя бы иногда", – отметил Красиков.

Специалист пояснил, что самоизоляция – это отличное время для проверки отношений со своим партнером. По его словам, нахождение друг с другом 24 часа в сутки сейчас для многих в диковину, поскольку раньше кто-то из партнеров уходил на работу, проводил другие какие-то мероприятия.

"Теперь, когда с близким человеком вы будете находиться ежечасно, то неплохо бы прислушаться к себе и проанализировать, что вас не устраивает", – отметил Красиков.

Он добавил, что сейчас важно каждому члену семьи научиться уважать личное пространство другого, давая им возможность уединиться с самим собой.

"В идеале каждому члену семьи нужно выделить по комнате, но понятно, что не все могут себе такое позволить. Тогда нужно разбить имеющееся пространство на зоны и закрепить их за каждым. Можно в какой-то комнате или, допустим, на кухне уединяться по очереди или по мере необходимости", – добавил специалист.

Тем гражданам, которые в режиме самоизоляции остались наедине с самим собой, он посоветовал сначала постараться разобраться в себе, попытаться дать понять, что ситуация временная и скоро пройдет. По его словам, общение с самим собой позволит успокоить внутреннюю тревожность.

Если справиться с депрессий не получилось, то Красиков рекомендовал обратиться за психологической помощью к профессионалам, которые помогут справиться с тревожным состоянием в это непростое для всех время.

"Нужно уяснить для себя, что вы не в клетке, не в заточении. Будь вы семейный или одинокий, вам есть чем заняться дома. Займитесь мелким ремонтом, перестановкой, изучайте иностранный язык или почитайте книгу. Направьте энергию внутри вас не на саморазрушение, а на созидание", – заключил Красиков.

Ранее психолог Светлана Успенская рекомендовала на самоизоляции москвичам хорошо высыпаться и заниматься хобби. Она добавила, что в случае нахождения дома всей семьи следует распланировать каждый день, чтобы избежать возможных конфликтов между собой. Специалист посоветовала окунуться в уборку квартиры, уделить внимание совместному приготовлению еды, вместе посмотреть фильм, поиграть в игры.

