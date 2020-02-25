Животные в масках разгуливают по улицам зараженных коронавирусом городов

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С распространением эпидемии нового коронавируса по всему миру люди стали защищать не только себя, но и своих домашних животных медицинскими масками. Жители городов, где зафиксированы очаги заражения, придумывают различные способы, как обезопасить своих питомцев и оградить себя от потенциальной передачи вирусной инфекции от животного.



На улицах Китая можно встретить собак и кошек в медицинских масках. "Это не фотошоп, это Китай!" – гласит надпись под одним из постов с фотографией гуляющей на поводке и в маске кошки.



В ход идут не только обычные медицинские маски, но и другие оригинальные способы защиты. Так, в Милане на бульдога надели соответствующую столице мировой моды маску. Неизвестно, защищает ли она от вируса, но восторженные взгляды прохожих этому бульдогу точно обеспечены.





Основная причина, по которой люди надевают маски на животных, – боязнь того, что их домашние питомцы могут принести с улицы коронавирус. При этом, по информации, опубликованной на сайте ВОЗ, на сегодняшний день нет никаких доказательств, что кошки, собаки и другие домашние животные могут быть переносчиками коронавируса 2019-nCoV. Не передается этот вирус ни через укусы комаров, ни через посылки из Китая. Проведенные исследования показали, что коронавирусы недолго сохраняют жизнеспособность на предметах, таких как конверты или почтовые посылки.





Тем не менее после контакта с вашими домашними любимцами рекомендуется мыть руки с водой и мылом. Это защитит вас от ряда бактерий, которые могут передаваться через животных, например от кишечной палочки или сальмонеллы.





Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в прошлом году. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

По последней информации, число зараженных в КНР превысило 77 тысяч человек, скончались 2 663, вылечилось свыше 27 тысяч человек. В России под наблюдением остаются более 12 тысяч человек, прибывших из Китая.